Займы онлайн на карту

Оформить срочный займ на карту онлайн в день обращения можно посредтсвом нашего сервиса. Подборка лучших предложений даст возможность быстро выбрать подходящего заимодателя со ставками от 0% в день. Условия, требования, список необходимых документов, другая полезная информация. Онлайн-заявки рассматриваются круглосуточно. Только официальные (имеющие лицензии) Микрофинансовые организации (МФО) России, где можно мгновенно 100% занять деньги на банковскую карточку онлайн без отказа.


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Найдено: 48 предложений МФО
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ДоброЗайм — займ на 7 000 под 0% на 7 дней каждые 2 месяца
ДоброЗайм
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
100 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-90
  • Возможные сроки: 1-364 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Kviku - виртуальная карта до 200 тысяч
Kviku
Минимальная сумма
15 000 руб
Максимальная сумма
200 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 29 %
  • Возрастное ограничение: -
  • Возможные сроки: 60-365 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Деньги Сразу - займы наличными даже безработным
Деньги Сразу
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: -
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 16 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
СрочноДеньги - займы до 30000 рублей
СрочноДеньги
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 2 %
  • Возрастное ограничение: 18-80
  • Возможные сроки: 1-16 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Новинка
VIVA Деньги — займы онлайн и наличными до 100 тысяч рублей
Вива деньги
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
80 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 21-70
  • Возможные сроки: 7-365 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Акция
Вебзайм - микрозаймы на карту без проверок
ВЕБ-ЗАЙМ
Минимальная сумма
1 500 руб
Максимальная сумма
15 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1.55 %
  • Возрастное ограничение: 18-90
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Webbankir — первый займ до 30 дней — без процентов для всех
Webbankir
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
15 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1.9 %
  • Возрастное ограничение: 20
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Новинка
MoneyMan - экспресс займы онлайн
MoneyMan
Минимальная сумма
1 500 руб
Максимальная сумма
60 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: -
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Ezaem - первый займ под 0%
Ё-заем
Минимальная сумма
2 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 2.17 %
  • Возрастное ограничение: 20-65
  • Возможные сроки: -
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
СМСфинанс - экспресс-займы по СМС
СМСФинанс
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1.6 %
  • Возрастное ограничение: 18-70
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
MangoMoney - микрозаймы с высоким процентом одобрения
MangoMoney
Минимальная сумма
1 500 руб
Максимальная сумма
14 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1.7 %
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Pay P.S. - займы под 1% в день
Pay P.S.
Минимальная сумма
3 500 руб
Максимальная сумма
11 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1.9 %
  • Возрастное ограничение: -
  • Возможные сроки: 6-25 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Акция
Честное слово - деньги под 1% на карту
Честное слово
Минимальная сумма
3 000 руб
Максимальная сумма
10 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Новинка
Финтерра - займы через систему Contact
Финтерра
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-80
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Новинка
Финмолл
Финмолл
Минимальная сумма
20 000 руб
Максимальная сумма
64 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 0.54 %
  • Возрастное ограничение: 18-70
  • Возможные сроки: 7-365 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Новинка
Belkacredit - первый заём под 0%
Belkacredit
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-...
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Новинка
Fastmoney - мгновенные займы онлайн на карту
Fastmoney
Минимальная сумма
3 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 20-75
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Акция
Турбозайм - микрозаймы без отказа круглосуточно
ТУРБОЗАЙМ
Минимальная сумма
3 000 руб
Максимальная сумма
15 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 2.2 %
  • Возрастное ограничение: 21-65
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
CreditPlus — на крупную сумму денег уже со второго займа!
CreditPlus
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
15 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1.52 %
  • Возрастное ограничение: 22-75
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
GreenMoney - микрокредиты на большой срок
GreenMoney
Минимальная сумма
3 000 руб
Максимальная сумма
25 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 0.95 %
  • Возрастное ограничение: 18
  • Возможные сроки: -
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
SmartCredit RU CPS
SmartCredit RU CPS
Минимальная сумма
2 000 руб
Максимальная сумма
10 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1.9 %
  • Возрастное ограничение: 21-65
  • Возможные сроки: 7-21 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
MigONE - онлайн займы за 1 минуту
MigONE
Минимальная сумма
3 000 руб
Максимальная сумма
15 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1.65 %
  • Возрастное ограничение: 21
  • Возможные сроки: 3-29 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Max.Credit - до 30 тысяч рублей на 1 месяц
Max.Credit
Минимальная сумма
3 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-70
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Zaimon - срочный займ на карту
Zaimon
Минимальная сумма
3 500 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1.9 %
  • Возрастное ограничение: 21-63
  • Возможные сроки: 6-25 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Новинка
Robocredit
Robocredit
Минимальная сумма
2 000 руб
Максимальная сумма
100 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 0.8 %
  • Возрастное ограничение: 18-...
  • Возможные сроки: 30-365 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Joymoney - микрозаймы за 5 минут
Joymoney
Минимальная сумма
3 000 руб
Максимальная сумма
15 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 2.17 %
  • Возрастное ограничение: 23-60
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Новинка
AliZaim
AliZaim
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
15 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Vivus - беспроцентный займ на 7 дней
Vivus RU CPS
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 2 %
  • Возрастное ограничение: 18-70
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Новинка
Центрофинанс
Центрофинанс
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 21-78
  • Возможные сроки: 1-180 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Новинка
Рубль.Ру
Рубль.Ру
Минимальная сумма
2 000 руб
Максимальная сумма
80 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 20-75
  • Возможные сроки: 5-168 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Акция
Lime Zaim - взять займ за 5 минут
LIME RU CPS
Минимальная сумма
1 500 руб
Максимальная сумма
5 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 2.2 %
  • Возрастное ограничение: 18-70
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Новинка
Fanmoney
Fanmoney
Минимальная сумма
5 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 21-63
  • Возможные сроки: 5-180 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
Новинка
Creditter - срочные микрозаймы онлайн за 5 минут по ставке 1%
Creditter
Минимальная сумма
2 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
Оформить
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 21-70
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Новинка
Ракета деньги
Ракета деньги
Минимальная сумма
1 500 руб
Максимальная сумма
80 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 20-70
  • Возможные сроки: 5-126 дн.
  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:
Новинка
Надо денег — первый займ до 30 тысяч бесплатно
Надо денег
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
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Новинка
CashToYou - микрозаймы на банковскую карту онлайн
CashToYou
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500 руб
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30 000 руб
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Zaymigo - займы на крупную сумму денег до 700 тыс. рублей
Zaymigo
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2 500 руб
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CreditStar
CreditStar
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 18-75
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Без проверки: Да
  • Рейтинг:
ЖелДорЗайм
ЖелДорЗайм
Минимальная сумма
10 000 руб
Максимальная сумма
50 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 0.5 %
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 2-8 мес.
  • Без проверки: Да
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Микроклад - займы всем до 70 лет
Микроклад
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
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  • ДПС: 1 %
  • Возрастное ограничение: 21-70
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Быстроденьги — бесплатные займы для всех новых клиентов
Быстроденьги
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1 000 руб
Максимальная сумма
50 000 руб
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еКапуста - 21 день под 0% для новых клиентов
еКапуста
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100 руб
Максимальная сумма
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OneClickMoney
Минимальная сумма
500 руб
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25 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 2.23 %
  • Возрастное ограничение: 20-80
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  • Без проверки: Нет
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Акция
Займер - автоматизированный робот займов
Займер
Минимальная сумма
2 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 0.66 %
  • Возрастное ограничение: 18-75
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Без проверки: Да
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1 000 руб
Максимальная сумма
100 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 0.65 %
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  • Возможные сроки: 3-180 дн.
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2 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • ДПС: 0.25 %
  • Возрастное ограничение: 18
  • Возможные сроки: 7-365 дн.
  • Без проверки: Да
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Новинка
Займ Экспресс - получите деньги под 0% за 5 минут
Займ Экспресс
Минимальная сумма
1 000 руб
Максимальная сумма
30 000 руб
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  • Первый кредит бесплатно: Да
  • ДПС: 1 %
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  • Без проверки: Нет
  • Рейтинг:

Рейтинг лучших займов онлайн на карту

МФО Cумма Cрок Cтавка Рейтинг Оформить
100000 1-364 1%
Взять
200000 60-365 29%
Взять
30000 16 %
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30000 1-16 2%
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80000 7-365 1%
Взять
15000 1-30 1.55%
Взять
15000 5-30 1.9%
Взять
30000 2.17%
Взять
60000 5-30 %
Взять
30000 1-30 1.6%
Взять

Займ на карту

Ознакомьтесь со всеми представленными МФО в каталоге, оформляющими микрозайм на кредитную, дебетовую банковскую карту, электронные кошельки, денежными переводами и наличными онлайн. Сравните условия доступных предложений, оставьте заявку на сайте выбранной компании и дождитесь ответа. Среди массы вариантов выбирайте те, которые готовы выдать срочный займ без процентов. Таких сервисов микрокредитования в 2023 году стало больше. Поэтому перед вами большой выбор лучших МФК, где можно круглосуточно взять деньги онлайн без переплат и проволочек. Все они зарегистрированные в ЦБ и имеют соответствующие лицензии. Предложения можно сортировать, чтобы изучить наиболее подходящие, в зависимости от параметров.

Какие карты подойдут, чтобы занять деньги?

Сегодня большая часть МФК и МКК выдают займы только на именные банковские карточки Виза, МастерКард или МИР. Но чтобы понять, подойдет ли ваша карта (независимо, кредитная она или дебетовая), достаточно взглянуть на её лицевую сторону. Там должны указываться фамилия и имя, логотип платежной системы «Visa», «МИР» «MasterCard». Кроме того, зачастую, для получения перевода от заимодателя нужно, чтобы на счету карты были какие-то средства, хотя бы рублей 10. Это необходимо МФО для процедуры верификации вашей карты. Воспользуйтесь инструментами, которые рекомендуют для управлением балансом.

А вот список популярных банковских карт, которые чаще не принимают для получения займов:

  • Виртуальные (например, Киви, Яндекс или МТС-деньги);
  • Visa Electron;
  • MasterCard Maestro;
  • Золотая Корона;
  • ПРО100;
  • UnionPay;
  • JCB;
  • социальные и пенсионные.

Карты такого плана не подходят:

  • Виртуальная (деньги могут перевести только на физическую карточку);
  • Не принимаются карты, не содержащие имя и фамилию на лицевой стороне (неименные).
Преимущества
  • Практически каждый житель России имеет карты разных банков (кредитные, дебетовые). Они используются с целью хранения, снятия денежных средств, ими пользуются для получения/отправки денег на другие счета.
  • Системы денежных платежей обрабатывают транзакции с очень высокой скоростью. Благодаря этому данный способ оформления микрозайма наиболее быстрый.
  • Микрозаймы, полученные таким путем вы можете как снять в банкомате, так и потратить безналичным расчетом. Например, можно совершить оплату любых покупок, включая платежи в Интернете, оплатить продукты. Оплачивают и различные услуги: коммунальные, за интернет или телевидение и т.п.
  • Платежные системы банков и микрофинансовые организации максимально обеспечивают безопасность хранения средств.
  • Вы не будете тратить свое время на очереди в отделениях.
  • Некоторые МФО дают определенный промокод, который поможет брать деньги на более выгодных условиях (стоимость займа будет ниже).
Недостатки
  • Получить займ можно не на каждую карту, имеются исключения. Так, многие МФО не оформят микрокредиты людям на неименные карты Visa Electron и Maestro, карточки Золотая Корона и виртуальные карты, существующие и применяющиеся исключительно в интернете.
  • Иногда могут возникнуть трудности с получением наличных денег. Приходится тратить время на поиск нужного банкомата.
  • Снятие наличных в некоторых банкоматах сопровождается комиссией. Более всего это относится к картам банков, которые не имеют собственной банкоматной сети. Кроме того, комиссию банки также взимают и при переводах денег на другие карты.

Совет: Обращайтесь только в проверенные честные компании, которые занесены в реестр ЦБ и имеют соответствующее свидетельство.

Какие данные могут потребоваться для микрозайма на карту онлайн

Чтобы получить микрозайм на карту в любое время суток, большинство микрофинансовых компаний могут потребовать в личном кабинете заполнить такие ее данные: номер и срок действия, имя и фамилию держателя, CVV2 или CVC2 код, плюс ко всему не редко требуется подтверждение по SMS. Только ознакомившись с этими сведениями заимодатель сможет принять решение о выдаче или отказе. Также в МФО требуется идентификация клиента, для прохождения которой нужно сделать скан копию следующих документов: ИНН, СНИЛС, фото удостоверения личности (данный список ознакомительный, точный набор документов зависит от конкретной МФО). 

Если вы рассчитываете, чтобы вам с максимальной вероятностью одобрили займ, убедитесь, что соответствуете следующим критериям:

  • имеете гражданство России;
  • имеете прописку в одном из регионов страны;
  • у вас нет открытой задолженности по кредитам;
  • указываете только свои реальные данные (нельзя указывать контактные данные друга или родственника);
  • даете согласие на обработку персональных данных.

В противном случае заимодатель может отказать займу без объяснения причин.

Номер, данные владельца и информация о сроке действия

Номер банковской карты – реквизит, расположенный на её лицевой стороне, 16-значный номер, который содержит несколько групп (по 4) цифр. Средства поступят именно на номер. Официальные данные владельца – указанные вами при заключении договора с банком имя и фамилия (латиницей). Срок действия – дата, в частности, месяц и год, когда вам нужно будет перевыпустить карту. Ряд сервисов перечисляют средства только на карты, срок действия которых обязательно истекает не раньше, чем в ближайшие 3 месяца с момента выдачи займа.

CVV2 или CVC2

Существует также CVV2 или CVC2 – 3-значный код, который расположен на задней стороне банковской карты (рядом с вашей подписью). Этот специальный код служит заявителям инструментом для защиты во время совершения финансовых операций в интернете (вводится в определенное поле и понадобится при подтверждении платежей, нередко оформление не проходит без него).

3-D Secure

Технология 3-D Secure – способ подтверждения плательщика как владельца карты при платежах в интернете по SMS или посредством специального кода (занимает несколько секунд). Как правило, данные операции совершаются на сайтах банков и отнимают до нескольких минут времени (обычно СМС с кодом приходят сразу). Код следует ввести в специальное поле в форме онлайн-заявки.

Итоговое сравнение займов на карту

Максимальная сумма займа Максимальный срок займа (в днях) Процентная ставка
Мани Мен 80000 руб. 126 0—1% в день
Веб-займ 30000 руб. 30 0—1% в день
Турбозайм 50000 руб. 168 до 1% в день
МигКредит 100000 руб. 336 0,02—0,98% в день
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Профи Кредит 100000 руб. 365 0,42—0,48% в день
Онлайн-займ (Займы для мужчин) 30 000 руб. 15 1% в день
Финмолл 64000 руб. 365 0,98% в день
Рубль.ру 80000 руб. 168 1% в день
Cash-U Finance 30000 руб. 25 0,5% в день
СМС финанс 100000 руб. 60 0% в день
В каком городе можно оформить кредит онлайн?
Какие минимальные требования для оформления ссуды онлайн?
Какие документы потребуются для оформления кредита?
Какие есть способы получения денег онлайн?
На какую сумму планируете взять займ?
До 3 000 рублей
22.08%
Более 3 000 рублей
21.59%
Более 10 000 рублей
25.56%
Свыше 100 000 рублей
30.77%
Проголосовало: 403
Служба поддержки
Финансовый консультант
Борис Викторович
Эксперт портала Vzayt-credit.ru
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В каком городе можно оформить кредит онлайн?
Кредит можно получить удаленно, проживая в любом населенном пункте РФ.
Какие минимальные требования для оформления ссуды онлайн?
Основные условия для получения кредита онлайн — это наличие паспорта гражданина и достижение совершеннолетия.
Какие документы потребуются для оформления кредита?
Как правило, для получения кредита или займа в большинстве банков и МФО нужен только паспорт. Отдельные кредиторы могут потребовать справку о доходах, которая подтверждает Вашу платежеспособность.
Какие есть способы получения денег онлайн?
Наиболее распространенный способ — на карту банка, затем следуют: наличные в отделении, доставка денег курьером, перевод через систему Контакт, Золотая корона, на QIWI кошелек или Yoomoney.

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